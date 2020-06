En plein bad trip, il tente de tuer sa compagne : suspension probatoire du prononcé de la condamnation © DR Namur JVE

Marc et sa compagne forment un couple depuis 4 ans. Ils ont un enfant et des projets. Ce soir-là, ils passent la soirée chez des amis, ils boivent, il prend de la cocaïne. " Je suis alors entré en plein bad trip, j’étais persuadé que je devais me suicider en projetant ma voiture contre un arbre. J’ai pris les clés et je sortais de la maison quand elle a voulu m’en empêcher. J’ai entendu des voix qui me disaient d’éliminer la sorcière qui était devant moi et qui voulait m’empêcher de me suicider."