Le 18 juillet 2020, Cédric (prénom d’emprunt), prenait un verre sur la place du Marché aux Légumes à Namur. Il venait de se séparer de la mère de ses 2 enfants et la garde de ceux-ci était au coeur des préoccupations du moment. Selon le conseil du prévenu, cette dernière a filmé Cédric, en état d’ébriété, alors qu’il reprenait le volant. Elle a été jusqu’à le suivre en voiture tout en filmant. "Elle voulait montrer qu’il était un père indigne, qu’il reprenait la voiture alors qu’il avait bu."

Les véhicules se sont suivis entre la rue de Fer et Jambes. La pression est montée et Cédric a eu un accident dans un rond-point. Il a voulu en découdre avec le conducteur et a bloqué son véhicule avec le sien, ce qui lui vaut une prévention d’entrave méchante à la circulation. Il est également accusé d’avoir ce soir-là porté un taser et d’avoir menacé son opposant avec une batte de base-ball. Il a enfin pu compter sur son ex pour remettre les images le montrant ivre au volant à la police.

"Le taser, je m’en servais davantage comme lampe de poche. La batte faisait à peine 20 centimètres, c’était un jouet acheté en vacances en Italie quelques jours plus tôt", tentait d’expliquer le prévenu.

Cédric se trouve en état de récidive spécifique pour des faits d’alcoolémie au volant. Le substitut Delannay requiert une peine de 2 ans de prison, sans s’opposer à un sursis. La suspension simple du prononcé est plaidée.

Jugement le 27 juin.

JVE