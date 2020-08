Alors qu'Ursule et Pétula ont cartonné jusqu'au 16 août au domaine de la carrière (Bioul), que le restaurant italien éphémère Il Giardino de la Tavola vient de clôturer 6 semaines d'activité dans un jardin à Wépion, que la Guinguette marche du tonnerre à La place tous les étés, d'autres terrasses viennent d'ouvrir ou vont être créées dans le Namurois, éphémères ou non.

Situées sur les hauteurs de la Citadelle de Namur, les Terrasses du Cercle vous accueillent au Château Mélot, siège du Cercle de Wallonie. Pour la première fois, le Cercle de Wallonie ouvre ses portes au grand public pour lui faire découvrir un cadre prestigieux offrant un point de vue tout simplement incroyable et grandiose. Les Terrasses du Cercle vous proposent un espace restaurant avec la Terrasse du Patio et la Terrasse Suspendue ainsi qu’un espace Lounge avec la Terrasse du Jardin et la Terrasse Couverte On y propose une carte Made in chez nous à base de produits locaux, qu'il s'agisse du restaurant (sur réservation) ou de l’espace lounge. Les Terrasses du Cercle sont ouvertes du jeudi au dimanche de midi à minuit jusqu’au samedi 27 septembre.

© DR



A Namur, dans le piétonnier, cela fait un certain temps que l'on n'avait plus vu le bar .com ouvert. Le café jeune voire étudiant s'est transformé en bar à vins sur le thème du rosé. Le Bistrot arrosé a ouvert au marché au chanvre le mois dernier, porté par un père et son fils, Thierry et Thomas. Une terrasse décontractée qui se veut avant tout éphémère, avec des vins rosés, avec ou sans bulles et une offre de restauration goûteuse et simple le midi comme le soir: salade au saumon et pamplemousse rose, tomate mozzarella, la quiche de tante Rose, la salade niçoise...

© DR

Bientôt un bar lounge à Temploux. 2020 n'est pas une mauvaise année pour tout le monde. Certains ont même nommé leur établissement 2020. C'est le cas de ce bar lounge qui va ouvrir très bientôt à Temploux, sur la chaussée de Nivelles. L'établissement sera situé à deux pas du Zinc d'Alain Dewulf, du C comme ça ou encore de la Villa Clara. "Le 2020 vous propose de passer un moment agréable et hors du temps grâce à ses tapas raffinés, son cadre idyllique et ses cocktails inégalables. Notre équipe sympathique et dynamique vous fera passer un moment convivial et inoubliable", promet le patron.

© DR



Toujours en activité cet été:

Le hit du moment, c'est la Terrasse de l’Abbaye Notre-Dame du Vivier (Marche les Dames) vous accueille tous les jours à partir de 11h30 avec un service permanent sauf en cas d'intempéries. Au menu, avec ou sans réservation, quelques dizaines de places en terrasse avec de la petite restauration, glaces artisanales et boissons locales. E,n sur réservation, des pique-nique gourmets 3 services en collaboration avec L’Espièglerie à déguster à plusieurs sur l'un des quatre sites "nature" et atypiques du parc de l’abbaye. Des tables sont installées sur la pelouse et son accessibles aux PMR. Des visites patrimoniales sont organisées sur réservation. Et le week-end dernier, les visiteurs ont même pu assister à un spectacle lumineux apaisant en soirée sur le site.