Il fait sombre sur les quais de Sambre en rive gauche, depuis le Delta jusqu’à Salzinnes, depuis la fin juin 2020. Ce mercredi, le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a indiqué qu’il faudrait encore attendre quelques mois avant le retour de l’éclairage à cet endroit.

En réalité, celui-ci est coupé depuis le décès tragique de Pablo Spinewine, un étudiant de 19 ans électrocutéen saisissant une rambarde en remontant de l’eau dans laquelle il avait plongé. « Vous êtes nombreux à m’indiquer le sentiment d’insécurité qui vous gagne en raison de l’absence d’éclairage public depuis des mois sur les quais de Sambre en rive gauche. Celui-ci a été mis à l’arrêt en raison du dramatique décès du jeune Pablo. Pour les besoins de l’enquête, tout a été bloqué. Depuis peu, après que j’ai interpellé plusieurs fois le Parquet pour dire l’inconfort que cette pénombre générait, le Procureur du Roi nous a fait savoir que la juge d’instruction avait terminé son expertise concernant l’infrastructure d’éclairage public et que la Région avait donc le feu vert pour remettre l’éclairage. Cependant, du côté de la Région, on nous a indiqué que le SPW doit procéder à un nouveau marché public pour remettre l’ensemble de l’infrastructure à niveau et garantir sa sécurité absolue. Donc plusieurs mois de procédure encore… L’espoir est que les choses soient remises en ordre au printemps. S'agissant du domaine public régional, la Ville n'a pas la main pour installer, même temporairement, un éclairage public qui nécessiterait d'ailleurs - tout autant que l'éclairage définitif- une assurance de conformité. »