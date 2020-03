Les travaux sont terminés depuis vendredi, mais il ne faudrait pas compromettre le confinement.

Les travaux nécessaires à la mise en fonction partielle de l'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui doit relier Jambes au Grognon, sont terminés depuis vendredi, a indiqué lundi le Service public de Wallonie (SPW). On peut d'ailleurs voir une vidéo circuler sur Facebook où les patrons du Glacetronome ont pu la franchir. Il s'agit du glacier qui a ouvert il y a peu côté Jambes, sur le futur Square de la Francophonie qui accueillera un banc XXL qui a défrayé le chronique l'été dernier.

Cependant, en raison du covid-19, aucune date n'a été actée pour son ouverture au public. Un état des lieux doit encore être effectué. En théorie, la mise en service de l'ouvrage dans sa configuration à trois branches pourrait être rapide mais le ministre wallon de la Mobilité - l'ouvrage a été commandé par la région, pas par la ville - ne souhaite prendre aucun risque face au coronavirus.

En efet, la passerelle permet difficilement de respecter les mesures de distanciation sociale et son ouverture pourrait entraîner des rassemblements, actuellement interdits selon les mesures de confinement décidées par les autorités. De nuit, on peut déjà voir son éclairage partiel et particulier, un geste architectural critiqué par d'aucuns.

© BELGA



"Nous allons entamer des discussions avec la Ville de Namur pour voir si une ouverture est envisageable dans le contexte actuel", a expliqué Christophe Blerot, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures. "Nous ne voulons pas compromettre le confinement et la police a déjà beaucoup de travail en ce moment. Attendre quelques semaines est donc une option."

Côté Grognon, l'ouvrage ne sera accessible que via un escalier rejoignant le halage, dans un premier temps. Le dispositif sera ensuite complété par une rampe qui mènera à l'esplanade de la Confluence, dont la fin du chantier est prévue fin 2020.

La structure de l'Enjambée a été posée en août 2018. Le timing était déjà en retard par rapport aux premières estimations. Elle devait ouvrir quelques mois plus tard mais les retards accumulés par les sous-traitants successifs de la société belge Franki - qui a écopé de toutes les pénalités financières possibles - ont reporté à plusieurs reprises l'inauguration de la passerelle. A tel point qu'elle a été reporté sine die.