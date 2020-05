L'événement qui rassemble les chefs et gastronomes à la ferme d'Achêne propose une solution pour les déçus

Enjoy the pleasure, c'est un des rendez-vous gastronomiques de l'année dans la région. Il rassemble à la ferme d'Achêne le temps d'un week-end quelques-uns des meilleurs chefs du Namurois. Cette année, l'événement in situ a dû être annulé.

L'organisateur a cependant réfléchi avec les chefs à une possibilité de savourer une partie du menu à la maison. "Avec, à l’enlèvement des plats, la possibilité de voir les chefs sur place, selon le respect de distanciation et d’hygiène", précise Roland Swinnen. Celui-ci aura lieu le samedi 6 juin de 15h à 18h30 sur le parking de la Ferme d'Achêne en présence de tous les chefs."Faites vous plaisir et profitez de pouvoir déguster un menu réalisé à 12 mains."

Voici le menu 6 services proposé au prix de 55 €

Vichyssoise de choux fleur, huile de persil, perle du Berry et crevettes grises par David COISMAN - CCNOMIE

~

Roulade de boeuf aux arômes truffe et fines herbes, parmesan par Olivier BRUCKNER - LE MOMA

~

Ravioles de volaille et scampis façon thaï par Grégorio CLAVELLO - AU GRE DES SAISONS et Grégory DEHERT - AU GOUT DE MA PASSION

~

Poitrine de porcelet confite 48H et sa croquette de pied de porc, purée de pdt façon paëlla, jus de veau monté à l'huile d'olive et safran par Régis ALEXANDRE - LE CONCEPT GOURMAND

~

Assiette de fromage des produits fermiers de la Petite Ferme par Damien AVALOSSE

~

Le fraisier de Mimie : feuilletage caramélisé, crème légère vanille, fraises de Mimie en deux textures par Frédéric ROLLAND - BOULANGERIE ROLLAND-WARNON

Une sélection de vins est proposée par La Cave à Grain.

Commande uniquement via info@rsevents.be ou 0495/10.46.22