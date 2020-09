Pour la 28e édition de l’opération Andenne ma Ville Propre, la Ville d’Andenne et son service Environnement s’associent au grand nettoyage organisé par l’asbl Be WaPP ainsi que le World Cleanup Day du 19 au 27 septembre. Objectif : unir nos forces pour répondre à un objectif commun : donner un coup d’éclat à la commune en ramassant les déchets abandonnés !

Habitants, mouvements de jeunesse, associations, commerçants, entreprises: tous sont appelés à se mobiliser. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription sur www.walloniepluspropre.be.Les inscriptions se clôturent le 17 septembre 2020.

Cette inscription en ligne permettra d’indiquer les coordonnées de livraison pour recevoir le matériel, mais aussi informer la Commune des zones de l’espace public qui vont être ciblées. Les personnes qui ne peuvent s’inscrire via internet peuvent contacter le Service de l’Environnement qui se tient à votre disposition au 085/84.95.98.

Dans une optique de développement durable, il est demandé à tous les participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel dont ils disposent encore (gilets, gants, sacs, etc.) et de ne commander que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les nouveaux venus, un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera fourni gratuitement.

Pour plus d’informations sur cette opération, contact peut être pris auprès du Service de l’Environnement - Centre Administratif, Place du Chapitre 7 à Andenne 085/84 95 98 - environnement@ac.andenne.be.