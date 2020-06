La Ville de Namur lance une collecte de témoignages: documents écrits ou oraux, papiers ou numériques, photographiques ou vidéos, en lien avec la Ville de Namur et la crise du COVID-19.

Les archivistes de la Ville de Namur ont pour mission de collecter, conserver et valoriser les témoignages du passé et du présent de l’histoire de Namur. "Depuis mars 2020, nous vivons un moment inédit durant lequel toute notre vie a été chamboulée. Ces instants riches en émotions resteront longtemps dans nos mémoires. Mais aurons-nous encore le souvenir précis de notre ressenti dans 10, 20 ou 30 ans ? Il est important de permettre aux futures générations de comprendre et d’analyser cette période historique", expliquent-ils.

Dans ce cadre, la Ville de Namur lance le Projet « Mémoire de quarantaine » afin de collecter l’histoire d’aujourd’hui et d’en faire l’objet des recherches de demain. Ce projet s’inscrit dans l’initiative nationale de la plateforme « Archives de QuarantaineArchief » lancée conjointement par l'Association des archivistes francophones de Belgique (AAFB) et le Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD).

"Tout point de vue est intéressant et peut contribuer à alimenter les collections de la Ville, que cela concerne les personnes ayant été en télétravail ou sur le terrain, en famille ou en solitaire, touchées ou épargnées par la maladie. De même, qu’il s’agisse d’un récit de vie, d’une anecdote, d’un dessin, d’une photo ou encore d’une vidéo, toute contribution peut venir documenter cette période particulière."

Seront sauvées ainsi pour l’avenir une trace de votre vie en période de confinement, mais également les stratégies mises en place par chacun et chacune afin de pouvoir surmonter cette période délicate. Votre témoignage est important et sera conservé avec soin.

Pour plus d'informations: https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/gestion-documentaire/memoire-de-quarantaine/memoire-de-quarantaine