Quelque 15.000 personnes sont attendues vendredi et samedi à Namur Expo pour la 27e édition du salon du Service d'information sur les études et les professions (SIEP), indiquent ses organisateurs.

"Ce n'était pas gagné mais nous sommes très heureux d'avoir maintenu l'organisation, d'autant plus avec les allègements annoncés la semaine dernière par le Codeco", a expliqué la responsable de l'événement, Ariane Gallez. "Les jeunes, notamment, sont un peu perdus et ont besoin d'être informés."

"Nous enregistrons déjà 14.500 inscriptions pour les deux jours du salon et ce nombre devrait encore augmenter un peu d'ici samedi. Globalement, la fréquentation sera donc un peu moindre que par le passé mais cela reste une réussite étant donné le contexte actuel", a-t-elle ajouté.

L'objectif du salon reste le même. Il s'agit de permettre aux visiteurs de rencontrer et de dialoguer avec les opérateurs de tous niveaux d'enseignements et de tous types de formations afin de les aider à faire un choix.

Une centaine d'exposants sont présents et le salon est divisé en six espaces : enseignement supérieur, enseignement secondaire, emploi-formation, mobilité internationale, jeunesse et information-orientation.

En 2022, une attention particulière est portée aux métiers des sciences de la vie. Les visiteurs peuvent également vivre les expériences "Food at work" et "Constructiv" pour découvrir les métiers de l'industrie alimentaire et de la construction. Les métiers du chien et celui d'agent immobilier sont aussi mis en lumière, alors que la Jeune chambre internationale est au rendez-vous pour répondre aux questions des jeunes entrepreneurs. Le stand de l'IFAPME accueille lui un invité de marque en la personne de Julien Lapraille, ex-candidat de l'émission Top Chef.

Aucune jauge n'est de mise dans le salon, accessible gratuitement sur inscription de 10h00 à 18h00. Les visiteurs doivent simplement présenter leur Covid Safe Ticket et peuvent éventuellement se faire tester à l'entrée.