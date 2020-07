Le 24 mars 2020, les Ministres wallons de l’environnement et de l’aménagement du territoire ont octroyé à Eneco Wind Belgium le permis unique pour la construction d’un parc éolien sur la Plaine de Boneffe. Natagora, en partenariat avec le Comité Plaine de Vie, a donc introduit un sixième recours devant le Conseil d’Etat.Natagora explique : "

Au-delà des questions paysagères, Natagora apporte une attention toute particulière au maintien de la capacité d’accueil des grandes plaines agricoles et aux espèces pour lesquelles il n’existe pas de mesures de compensation possible. C’est le cas, notamment, du cortège d’espèces d’oiseaux typiques des plaines agraires (en particulier vanneaux et pluviers). En effet, ces espèces d’oiseaux menacées ne portent pas un intérêt à l’habitat en tant que tel mais sont liées à l’échelle paysagère du site (grande plaine ouverte, absence d'éléments verticaux). "Comme il n’est pas possible de recréer un paysage d’openfield ailleurs, l’impact sur ces espèces n’est donc en aucun cas compensable malgré ce que proposent le promoteur et la Wallonie. En préservant ces espèces rares, Natagora protège par la même occasion d’autres espèces plus communes et préserve dès lors le fonctionnement des écosystèmes dont nous dépendons tous étroitement. Par ailleurs, aujourd'hui, toutes les plus belles plaines agricoles de Wallonie voient leur caractère ouvert menacé par un projet éolien. À terme, ces milieux risquent donc de disparaître de Wallonie, raison pour laquelle Natagora s’oppose aux projets éoliens localisés dans l’une des plaines de grand intérêt ornithologique. Comme c’est le cas ici à Boneffe."