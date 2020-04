Il a réalisé un aller-retour à la mer et s'en est vanté sur les réseaux sociaux.

Certaines escapades passent plus inaperçues que d'autres. Ce week-end, l'échevin des sports fernelmontois Maxime Somville, la trentaine, s'est un offert un aller-retour à la côte belge à vélo, soit 417 kilomètres. Sportif confirmé, il n'a pas manqué de relater sa sortie sur les réseaux sociaux. En pleine période de confinement, elle a évidemment fait grand bruit. L'homme, via son compte Facebook, s'est excusé et annonce qu'il versera un mois de son salaire d'échevin aux hôpitaux namurois.

" J’ai commis une erreur de jugement ce samedi en faisant l’aller-retour à la mer en vélo. C’est un comportement inadéquat en cette période de crise où tout citoyen se doit de respecter les consignes fédérales et où les élus doivent montrer l’exemple.Je comprends que cela ait pu heurter et je présente mes excuses aux citoyens et singulièrement à tous ceux qui se battent nuit et jour en première ligne pour endiguer cette crise sanitaire inédite.Bien conscient que cela n’effacera en rien cette sortie inappropriée, je veux néanmoins contribuer positivement à cette gestion de crise Covid-19. Pour poser un acte utile et concret, je ferai un don d’un mois de salaire d’échevin aux hôpitaux namurois, qui en feront bon usage.Une fois encore je présente mes sincères excuses auprès de tous : citoyens, membres du personnel communal et les élus locaux. "