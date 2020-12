Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi des peines de 18, 37 et 40 mois de prison à l’encontre de trois hommes poursuivis pour trois escroqueries à la voiture d’occasion commises à Anvers, La Bruyère et Gesves, entre le 1er et le 11 janvier 2020. Il leur était également reproché d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs.

Les trois individus prenaient rendez-vous avec des particuliers qui vendaient leur voiture. Ils simulaient un virement bancaire via une fausse application smartphone. «Le client voyait son numéro de compte et l’argent partir, ce qui le mettait en confiance», a précisé le parquet fédéral. Mais il n’en était finalement jamais crédité. Les trois prévenus remettaient ensuite ces véhicules en vente. Parmi les trois véhicules volés, on retrouve une BMW, une Alpha Romeo et une VW. L’une des victimes a reconnu le sien. Elle a contacté la police qui s’est fait passer pour un client potentiel, ce qui a permis l’interpellation des suspects.

Le parquet fédéral a rappelé lors de l’audience qu’en octobre 2018, le service central de la police fédérale a dressé un rapport concernant la multiplication d’escroqueries de ce genre. «Il y avait des instructions à Namur, à Marche, à Bruges... On recensait 1.200 faits. Cela a débouché sur l’arrestation de 79 personnes dont six policiers corrompus. L’argent était blanchi dans l’immobilier. Une directrice d’agence bancaire percevait 3.000 euros à chaque prêt hypothécaire souscrit. Après le démantèlement de ce réseau, on a constaté que d’autres bandes utilisaient ce modus operandi. On a voulu faire cesser cela immédiatement.» D’où l’interpellation de ces trois Roumains.