Benjamin B, par l’intermédiaire d’une fraude informatique, se faisait passer pour des entreprises ayant pignon sur rue dans le domaine de la construction et du bâtiment. C’est de cette façon qu’il a soutiré 9000 euros à une de ses victimes qui lui avait commandé une installation de chauffage, jamais livrée. La particulière lui avait versé la somme en décembre 2017, via un versement en liquide et 2 virements. Constituée partie civile, celle-ci réclame évidemment remboursement

Le prévenu faisant défaut ce mercredi au tribunal, une peine de 2 ans de prison, une amende de 2000 euros, la confiscation du montant dérobé à la partie civile et une interdiction professionnelle de 10 ans sont requis à l’encontre de celui qui se faisait passer pour un entrepreneur. Il a déjà été condamné à 3 reprises pour des faits similaires et se trouve en état de récidive légale.

Selon l’avocate du prévenu, Me Somers, celui-ci n’en est pas à son coup d’essai. "Il a joué avec le feu et il se brûle, je le suis actuellement devant tous les tribunaux du pays. Des dossiers de ce type sont aussi ouverts à Dinant, Bruxelles et Gand. Le condamner à plus de 6 mois ferait tomber un sursis de près de 40 mois qu’il a obtenu à Tournai. Au vu des affaires le concernant, il pourrait passer près de 12 ans en prison si les choses tournent mal. il a été complètement téméraire. Il se présente comme quelqu’un de sympathique et a toujours affirmé qu’il voulait mener les chantiers qu’il entreprenait à leur terme, mais cela n’est jamais arrivé car à chaque fois des complications surviennent. Isolément, les faits ne sont pas extrêmement graves, mais c’est leur accumulation qui pose véritablement problème"

Le dossier a été mis en continuation le 6 mai.