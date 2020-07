Bonne nouvelle donc, pour les fans du festival. Et elle n'arrive pas seule : "

Les organisateurs poursuivent : "Nous étions très fiers et impatients de présenter ce magnifique line-up à nos festivaliers et nous sommes donc ravis de soutenir les artistes, premiers impactés par cette crise, en les confirmant dès maintenant pour l’an prochain. La suite des noms sera annoncée tout au long des mois à venir ainsi que des surprises en vue de cette édition spéciale qui marquera à la fois la 20ème édition du festival, mais aussi les 900 ans de l’abbaye de Floreffe. Des mois à venir durant lesquels nous serons, comme toujours mais plus que jamais en cette période de crise, attentifs aux enjeux de société pour proposer un festival encore plus juste, encore plus engagé et toujours plus en phase avec les grandes problématiques de son époque."