En cause: les travaux de rénovation qui ferment l'accès à certains lieux notamment.

Ces dernières semaines, l’équipe du festival Esperanzah! est sollicitée par son public mais aussi par des habitants de Floreffe car la rumeur court que ce pourrait être la dernière édition d’Esperanzah! à l’Abbaye de Floreffe. C’est pourquoi, l’équipe a décidé de réagir et de communiquer, comme à son habitude en toute transparence, sur les coulisses de l’organisation.

"Oui, il est possible que ça soit la dernière édition du festival Esperanzah! à l’Abbaye de Floreffe. Mais possible ne veut pas dire certain. L’Abbaye de Floreffe est, et restera quoi qu’il arrive notre priorité", confirme Jean-Yves Laffineur, directeur du festival.

L’Abbaye, fleuron du patrimoine wallon, accueille depuis 17 ans déjà le festival et est sans conteste un acteur à part entière de sa réussite et de son aura. Elle sublime le festival. Mais ce lieu exceptionnel, plusieurs fois centenaire et par ailleurs classé, peut parfois aussi être un frein pour l’organisation d’un tel événement.

"Chaque année en effet, des travaux de rénovation y sont apportés et les contraintes et exigences de sécurité allant grandissant, certaines zones doivent être limitées voire, comme ce sera le cas pour la zone derrière l’église pour l’édition 2019, complètement fermées au public", explique l'organisation d'Esperanzah!. Pleinement consciente de cette réalité, l’équipe s’adapte d’année en année et travaille, toute l’année durant, en pleine concertation et dans la collaboration la plus étroite avec les autorités locales afin de garantir dans ce cadre si particulier, l’accueil le plus optimal possible pour tous : festivaliers, travailleurs, exposants, pros, artistes et bénévoles.

Priorité des priorités, la sécurité de tous sur le site comme l’explique le régisseur d’Esperanzah!, Arnaud De Brye: "Nous connaissons chaque recoin de l’Abbaye comme notre poche. Nous connaissons aussi les déplacements de nos publics par cœur. Nos équipes sont formées sur la sécurité, les évacuations, le suivi médical... On a acquis une expertise unique sur le site grâce aux 17 éditions sans faille déjà réalisées. Mais on ne se repose pas sur nos lauriers pour autant. Nous continuons à travailler main dans la main avec la police, les pompiers et la Commune dans un climat de confiance afin de faire en sorte que la fête soit belle et toujours plus safe".

Une fois l’édition 2019 passée, après analyse, concertation avec nos équipes et les autorités, et en fonction des futures rénovations sur le site, "nous envisagerons toutes les pistes de solutions, y compris éventuellement celle de quitter l’Abbaye si les conditions optimales d’accueil ne sont plus rencontrées" précise Jean-Yves Laffineur. La 18e édition, ces 2, 3 et 4 août, se déroulera toujours dans le cadre magnifique de l'abbaye de Floreffe.