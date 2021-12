L’abbaye accueille depuis 20 ans déjà le festival et est sans conteste un acteur à part entière de sa réussite et de son aura. Les organisateurs indiquent : "Elle le sublime de son cadre enchanteur et en retour, le festival lui donne chaque année une deuxième jeunesse. Maintenir Esperanzah! à l’Abbaye de Floreffe a toujours été notre priorité, et nous sommes donc heureux·ses d’annoncer la signature de la convention qui nous permet d’y organiser le festival pour les 5 années à venir."



Pour célébrer pleinement cet anniversaire, les organisateurs donnent rendez-vous aux festivaliers et festivalières pour non pas 3 jours, mais 4 jours de fête les 28 - 29 – 30 & 31 juillet 2022 ! "Une édition que l’on veut festive, authentique et plus que jamais engagée. Toutes nos équipes œuvrent en tous cas pour que l’évènement continue à être une expérience comme on en vit nulle part ailleurs."