Habituellement, le festival dure trois jours. Cette année, l'organisation a souhaité marquer le coup en ajoutant une journée. Par ailleurs, alors qu'il avait été question d'un déménagement de l'événement, sa direction annonce qu'il se déroulera bien à l'abbaye de Floreffe pendant encore au moins cinq ans.

"Nous avons également décidé de repenser un peu la formule du festival en offrant un site plus aéré, plus fluide et le plus agréable possible à tous les niveaux", ont encore précisé les organisateurs. "Une manière de développer un modèle de festival à taille humaine."

La billetterie est ouverte depuis lundi et d'autres artistes seront annoncés dès jeudi.

En 2019, Esperanzah! avait comptabilisé quelque 36.500 entrées. Son édition 2020 avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire et en 2021 le festival avait accueilli quelque 8.500 festivaliers dans une version réduite.