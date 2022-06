Le projet rock and roll de trois fans du groupe AC/DC de rendre hommage au premier concert du groupe avec son nouveau chanteur à Namur en juin 1980 avance. En juin dernier, le conseil communal de Namur avait à l’unanimité marqué son accord pour que la place en face de Namur Expo soit baptisée « esplanade AC/DC », puisque le concert des années 80 avait été donné au palais des expositions.

Depuis, les trois fans, Georges Boussingault, Mike Davister et Michel Remy, ont répété leurs gammes en coulisses et font évoluer le projet.ils ont constitué une ASBL et lancent un crowdfunding pour la construction d’une statue à l’effigie de Brian Johnson, le chanteur dont le concert namurois était la première prestation avec le groupe mythique.En partenariat avec la Ville de Namur et encadrés aussi par la radio Classic 21, les trois gaillards annoncent une inauguration de l’esplanade AC/DC à l’automne 2022.Une place dont ils veulent faire un lieu d’hommage au groupe rock susceptible d’en attirer les fans du monde entier en y organisant des animations thématiques.Les dons récoltés par l’ASBL seront investis à cette fin, annoncent-ils. S.SI

infos: groupe Facebook «Esplanade AC/DC»

Crowdfundingsur kisskissbankbank.com/fr/projects/une-statue-de-brian-johnson-pour-l-esplanade-ac-dc.