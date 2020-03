C'est l'idée émise par le président du CPAS de Namur où 504 résidents souffrent d'isolement dans 5 maisons de repos

"Depuis quelques jours, les habitants des maisons de repos sont confinés dans les bâtiments sans pouvoir sortir ou avoir un contact physique avec leurs proches. Et cette situation va perdurer durant plusieurs semaines. Nos aînés souffrent beaucoup de cet isolement", rappelle le président du CPAS Philippe Noël qui lance un appel aux dessins et petits mots solidaires pour briser la solitude

"Des gestes simples et de petites intentions améliorent sensiblement leur quotidien et leur moral. Ainsi, par exemple, le CPAS de Namur gère 5 maisons de repos pour un total de 504 habitants (environ 101 ainés par maison). N’est-il pas envisageable que vos enfants, petit-enfants ou vos grands enfants dessinent un dessin ou écrivent un petit mot pour les aider à rompre leur solitude ? Une idée pour les garderies dans nos écoles ? 101.000 habitants et quelques centaines d’aînés en maison de repos. Il y a certainement une maison de repos près de chez vous", lance-t-il aux Namuois en donnant les daresses des Maisons de Repos du CPAS :

🏡 MRS Les Chardonnerets, rue de Dave 165 - 5100 Jambes

🏡 MRS Le Grand Pré, rue Armand de Wasseige 76 - 5100 Wepion

🏡 MRS Harscamp, rue Saint-Nicolas 2 - 5000 Namur

🏡 MRS La Closiere, avenue de la Closière 2 - 5002 Saint-Servais

🏡 MRS Saint-Joseph, chaussée de Nivelles 354 - 5020 Temploux

(coût d’un timbre : 1,01 €)