Cet été 2021, 18 jeunes ont participé à l'opération Eté Solidaire mise en place par le Plan de Cohésion sociale de la ville d'Andenne avec l'aide de la Wallonie !

18 jeunes Andennais, 8 garçons et 10 filles, entre 15 et 21 ans, ont touché à une multitude de missions de service public : entretien des aires de jeux, désherbage dans les cimetières, projets à la Maison des Jeunes, archivage pour Bibliotheca Andana, travail de bureau, etc.