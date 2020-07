L’opération « Eté solidaire 2020 » offre la possibilité à 16 Gembloutois âgés de 15 à 18 ans de travailler pour leur commune afin de réaliser des travaux d’utilité publique ou de rendre service à la population.

Concrètement, « Été solidaire » permet à des jeunes de bénéficier d'une première expérience de travail salarié, tout en encourageant chez eux l’apprentissage de la citoyenneté et le rapprochement entre générations. En plus de leur utilité immédiate, les projets favorisent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens en général, dont l’image réciproque ne manque pas de s’enrichir au fil des contacts et des réalisations.

Dans tous les projets proposés par la Ville de Gembloux, la mixité de genre et la mixité sociale sont recherchées. Les projets 2020 visent à impliquer les jeunes dans l’entretien des cimetières, l’embellissement de l’Académie Victor De Becker, ainsi que dans un travail intergénérationnel et social.

Du 20 au 31 juillet, 10 jeunes encadrés par le service Travaux de la Ville, le steward urbain et la travailleuse sociale de proximité réaliseront des travaux d’embellissement des cimetières et d'entretien général mais également l’aménagement d’un espace potager à l’école de Mazy. Un projet à la bibliothèque leur permettra de développer leur créativité pour créer une cloison doublement fonctionnelle ; elle servira de porte-manteaux et armoires à chaussures. Tandis qu’une sensibilisation aux déjections canines et dépôts de mégot sera mise en place tout en mettant à disposition des citoyens des pistes de solutions.

Du 03 au 14 août, 6 jeunes encadrés par Imagin’AMO et les équipes du CPAS, partageront des moments de vie avec des personnes âgées et les accompagneront lors d’un séjour un peu particulier. En effet, cette période liée au Covid19 ne leur permettant pas de faire un séjour résidentiel, les jeunes et leurs référents doubleront les efforts pour faire « voyager » les aînés à deux pas de chez eux tout en gardant les préparations communes des repas, jeux et animations, aide aux déplacements...