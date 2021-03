Depuis neuf ans, Laurence Dumont tient la boutique Etik Nature, une herboristerie santé et bien-être à Jambes. Elle y propose plus de 140 tisanes en vrac différentes, des plantes médicinales, des compléments alimentaires ayurvédiques, des huiles essentielles, des cosmétiques ou encore des soins pour bébés. La lithothérapie y est aussi développée depuis plusieurs années. Tout cela sur 40 m². Autant dire qu’elle s’y est à l’étroit mais ce sentiment appartiendra bientôt au passé.

"Dans deux semaines, je déménagerai officiellement à quelques dizaines de mètres de mon emplacement actuel, là où était installé Literie Massart (Ndlr : Avenue Jean Materne)", explique-t-elle. "Avant le Covid, je pensais ouvrir une deuxième boutique. Cela n’a pas pu se concrétiser et finalement, j’ai décidé d’élargir le concept, "

Au-delà des 300 m² disponibles, Laurence entend créer autour de la boutique un lieu de bien-être, de partages, de rencontres et d’activités. "Une salle permettra l’organisation d’ateliers axés sur le bien-être et le naturel. J’ai aussi prévu un espace d’accueil de professionnels des soins et thérapies de différents domaines tels que la naturopathie, les massages, la réflexologie plantaire, l’aromathérapie ou le yoga."

Compte tenu du contexte actuel, cette aventure s’assimile à un grand saut dans l’inconnu. "Il est vrai que la crise sanitaire a semé beaucoup d’hésitation et a ralenti certaines démarches et nous avons dû changer certains plans mais je crois en ce projet. Je sais qu’il y a de la demande. J’ai pu le constater via mon site de vente en ligne. Les produits naturels et bio ont la cote. Prendre soin de soi, de sa santé, de son corps et de ses émotions, ce sont des préoccupations partagées par un bon nombre de personnes. L’agenda des activités se remplit progressivement mais reste à savoir ce qu’il sera autorisé de faire dans les prochaines semaines. Sont déjà prévus des ateliers sur les cosmétiques naturels et sur la fabrication de ses propres produits d’entretien. Il devrait aussi y avoir une conférence sur le sommeil." L’ouverture officielle est prévue les 19 et 20 mars.

Grégory Piérard