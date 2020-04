Nouveau bilan: 1.163 cas ont été confirmés à ce jour sur le territoire de la province de Namur

Comme chaque matin, Sciensano publie les dernières statistiques de l'épidémie du coronavirus. Ce vendredi, on dispose de données plus précises de l'évolution de l'épidémie par province.

Sur les dernières 24 heures, à l'échelle du pays, on dénombre 313 nouveaux décès, dont 67 à Bruxelles, 153 en Flandre et 93 en Wallonie. Au total, 5.163 personnes sont décédées des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans notre pays.

En ce qui concerne les hospitalisations, on dénombre 320 admissions à l'hôpital ces dernières 24 heures. 399 personnes ont par contre pu quitter l'hôpital (7.961 en tout depuis le début de l'épidémie). Le nombre de lits d'hôpital occupés s'élève désormais à 5.161 (-148 par rapport aux chiffres annoncés jeudi) et le nombre de personnes en soins intensifs est de 1140 (-42).

En tout, on dénombre 36.138 cas officiellement détectés dans notre pays, dont 3.611 à Bruxelles, 21.085 en Flandre et 10.909 en Wallonie. Parmi les 1.329 nouveaux cas détectés reportés ce vendredi, 42 l'ont été dans des maisons de repos (parmi les résidents, le personnel soignant étant compté à part).

© Sciensano



En province de Namur, 1.163 cas ont été confirmés à ce jour.

Selon les experts, les départements de soins intensifs peuvent s'attendre à un petit pic de fréquentation. Un certain nombre de citoyens n'ont pas respecté le confinement strict pendant le week-end de Pâques et les effets vont se faire ressentir la semaine prochaine. Lors de ce week-end pascal bien ensoleillé, les Belges auraient été plus nombreux à sortir, facilitant ainsi les contaminations éventuelles au coronavirus. Comme le temps d'incubation du coronavirus peut s'étendre de 10 à 14 jours, une petite vague de nouveaux patients pourrait arriver à l'hôpital dans quelques jours, prédit le président de la Société belge des soins intensifs, Geert Meyfroidt.

Voici, à travers une série de graphiques rendus publics ce vendredi par Sciensano, les données qui montrent l'évolution de l'épidémie en matière de testing, d'hospitalisations, d'occupation de lits en unités de soins intensifs, de recours à l'assistance respiratoire en province de Namur.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée. Les chiffres concernant les nouvelles hospitalisations sont plus précis pour se faire une idée de l'évolution de la maladie chez nous.