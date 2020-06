La session d’examens de juin est officiellement clôturée. Organisée exclusivement à distance, il s’agissait d’une session inédite pour les étudiants, les professeurs, et les services de l’UNamur. Et le bilan est positif ! Les équipes se mobilisent désormais pour évaluer le dispositif et organiser la deuxième session.

Trois étudiants sur quatre se disent satisfaits des outils numériques utilisés lors de la session d’examens à distance de ce mois de juin. C’est ce qu’il ressort d’une étude de satisfaction réalisée par l’Assemblée générale des étudiants de l’UNamur auprès de 1300 étudiants, indique l'université. "Cette première session d’examens organisée à distance par l’UNamur est en effet une réussite ! Les évaluations simultanées dans les six facultés, parfois très nombreuses certains jours comptabilisant jusqu’à 11.000 connections sur une journée, se sont tenues sans problème majeur que ce soit sur le plan technique ou pédagogique. L’UNamur a défini sa stratégie sur base de ses valeurs en visant un accompagnement personnalisé de ses étudiants durant l’ensemble du processus qui a mené aux enseignements et évaluations à distance. Ce souci de l’encadrement et du respect des étudiants a servi de repères pour guider les choix pédagogiques et technologiques qui ont été opérés."



Les équipes pédagogiques et informatiques ont travaillé en étroite collaboration pour mettre en place des dispositifs favorisants un environnement de travail familier et connu des étudiants, de même que pour soutenir les enseignants dans la prise en main de nouvelles technologies et méthodes. En amont de la session d’examens, chaque étudiant a également pu tester les outils d’évaluations et des mesures d’accompagnement et de formation ont été prises à tous les niveaux, tant pour les étudiants que pour les enseignants.



« Les étudiants ont pu bénéficier d'un accompagnement qui a très bien fonctionné », se réjouit Annick Castiaux, Vice-rectrice en charge de l’enseignement. « Les cas d'étudiants ayant rencontré des difficultés ont été relativement peu nombreux et ont été gérés très rapidement par l'équipe de support mise en place (permanence de personnel informatique et pédagogique tous les jours, du lundi au samedi, de 6h30 à 21h30). Nous saluons l'investissement et le sens des responsabilités de toutes les parties prenantes », poursuit Annick Castiaux.



Désormais, les équipes pédagogiques et techniques s’attèlent à l’organisation de la deuxième session d’examens qui débutera mi-août. Une évaluation du dispositif de la session de juin, impliquant les professeurs, les services pédagogiques et techniques, est en cours, afin de dégager des pistes d’améliorations pour la session d’aout. Les représentants des étudiants sont également consultés pour identifier les difficultés rencontrées en juin, comme le timing jugé trop court pour certains examens. La deuxième session s’organisera donc selon les mêmes modalités que la première, avec un maximum d’évaluations réalisées à distance.



