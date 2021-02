Cinq personnes poursuivies pour leur participation à une expédition punitive qui avait débuté à Philipeville et s'était terminée à Walcourt, le 19 juillet 2020, par le vol de la carte bancaire de la victime, ont été condamnées ce mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant. Des peines de quatre ans ferme, cinq ans ferme et trois autres de 37 mois avec sursis dont deux probatoires ont été prononcées à leur encontre.

La victime connaissait plusieurs de ses agresseurs car elle avait l'habitude d'en véhiculer certains. Des propos qu'elle a tenus à un enfant de 11 ans, jugés sexuellement tendancieux par certains prévenus et rapportés au papa du garçon, ont mis le feu aux poudres. Ce dernier, incité par ses amis qui parlaient de pédophilie, a voulu se venger. Il l'a piégé en lui demandant de venir jusqu'à Philippeville. L'homme n'a pas eu le temps de sortir de sa voiture et a reçu plusieurs coups portés avec la crosse d'une arme. Il a ensuite été emmené par quatre des cinq prévenus jusqu'à Yves-Gomezée où il a été abandonné dans un bois. Ils lui ont volé sa carte bancaire et ont effectué un retrait bancaire de 600 euros dans la foulée, à Charleroi. Le lendemain, ils se sont débarrassés de la voiture qui a servi à commettre le méfait.