Lors de la précédente législature, une réforme des Maisons du Tourisme sur le territoire wallon a été réalisée. C’est ainsi que la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant a vu le jour en avril 2017. Elle rassemble actuellement 12 communes qui constituent une entité touristique cohérente, afin d’attirer les touristes et de développer une économie liée aux nombreuses activités touristiques du territoire.

"Après ce regroupement, le véritable enjeu qui s’est présenté à la nouvelle Maison du Tourisme était la définition des lignes stratégiques de son avenir. La Vallée mosane est, dans ce cadre, un puissant fil rouge identifiable à l’échelle nationale et au-delà. Nos sentiers et chemins de randonnées, nos Citadelles, nos itinéraires RAVEL, nos châteaux, nos abbayes, nos personnalités remarquables, notre patrimoine historique et naturel, nos produits de bouche, nos vins, nos bières… ces éléments constituent autant de points communs qui se renforcent mutuellement pour constituer une identité commune solide", explique Anne Barzin, Présidente de la Maison du Tourisme.

Après quelques mois de mise en œuvre de son nouveau mode de fonctionnement, la Maison du Tourisme a activé deux subventions. La première est un financement européen FEADER dans le cadre du programme wallon de développement rural 2014-2020 pour la réalisation d’une étude stratégique. La seconde est un subside exceptionnel de 40.000 euros du Commissariat Général au Tourisme afin de définir une image cohérente du nouveau territoire.

Les ambitions de ces deux projets sont claires : "Créer une marque de territoire pour dynamiser l’image de la Vallée de la Meuse et attirer autrement les voyageurs et fédérer l’ensemble des acteurs autour de celle-ci. Lancer le territoire dans une démarche qualité en identifiant les besoins et soutenant les améliorations. Augmenter la visibilité du territoire et en faire une destination touristique identifiable par la promotion de sa marque territoriale", ajoute-t-elle.

Explore Meuse est née ! la destination doit donc se construire en développant une offre fondée sur un positionnement clair et partagé par ses acteurs, sur un thème commun centré sur la satisfaction de l’expérience client, sur une offre de qualité homogène, avec des acteurs qui ont conscience de faire partie d’un projet collectif. Pour atteindre l’ambition générale et les ambitions spécifiques, la stratégie de développement touristique d’Explore Meuse s’organisera autour de cinq axes : perfectionner l’offre, affirmer le territoire, mettre le territoire en mouvement, organiser le réseau et l’animer, faire du concept immersion une réalité.

"Cette ambitieuse stratégie inspirera la Maison du Tourisme pour les 10 prochaines années. Elle a été présentée aux opérateurs et des rencontres thématiques avec les professionnels du secteur seront programmées dès l’automne prochain afin de préparer l’ouverture de la saison touristique 2022 en disposant d’un premier plan d’actions à court et moyen terme", conclut-elle.

L.T.