Ne dites plus "Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant" mais bien "Maison du Tourisme Explore Meuse". Ce jeudi matin, la nouvelle identité de cette maison du tourisme qui regroupe 12 communes (Andenne, Fernelmont, La Bruyère, Namur, Fosses, Mettet, Profondeville, Anhée, Yvoir, Dinant, Onhaye, Hastière) et qui déménagera en 2023 dans l’ancienne Poste de Dinant a été dévoilée.

Cette nouvelle identité est la suite logique de la fusion entre les anciennes maisons du tourisme Haute-Meuse et du Pays de Namur survenue en 2017. Une fusion compliquée, chacune des deux entités ayant leurs propres méthodes de fonctionnement. "Mais les étapes les plus difficiles sont derrière nous. On devait désormais définir l’avenir de cette Maison du Tourisme", explique la présidente Anne Barzin.

Pour mener ces réflexions à bien, la Maison du Tourisme a activé deux subventions. Une de 40.000€ du CGT (Commissariat général au tourisme) pour trouver une image cohérente du nouveau territoire et 450.000€ de fonds européens FEADER pour mener une réflexion sur une nouvelle stratégie à mettre en place. Une réflexion d’un an a été nécessaire pour aboutir à ce projet. "La vallée mosane a été un puissant fil rouge. La Meuse, les sentiers balisés, les citadelles de Namur et Dinant, le RAVeL, les abbayes, les châteaux, les produits de bouches, le réseau de restaurants, etc. On voulait créer une marque de territoire pour attirer les gens et augmenter la visibilité de ce territoire pour en faire une destination identifiable", poursuit Anne Barzin.

Explore Meuse est donc la nouvelle identité choisie. Qui dit nouvelle identité dit également nouveau logo. Pour celui-ci, d’une couleur grenat, le terme "Meuse" a été découpé en trois lignes. "C’est un logo puissant et audacieux car personne n’avait jamais osé écrire Meuse en trois lignes", explique François Bodarwe, du bureau graphique Synthèse qui s’est chargé de la réalisation. Ce découpage en trois lignes peut faire référence, selon l’imagination de chacun, à de nombreuses choses : la lettre V que l’on retrouve dans les formes des falaises de la vallée mosane, une grappe de raisin qui fait référence aux vignobles et brasseries de la région ou encore au marqueur de localisation que l’on retrouve sur les cartes. "Comme sur pas mal de photos postées sur Instagram, ces lettres donnent aussi l’impression de se refléter sur l’eau", poursuit François Bodarwe. Ce découpage met aussi en avant les termes "me" et "us" (Ndlr : moi et nous, en anglais). "La Meuse, c’est moi, c’est nous, c’est ici. Avec un concept : la Meuse, c’est le Must." Une connotation anglophone voulue et assumée pour porter ce nouveau territoire à l’international. Car les ambitions sont hautes : faire entrer cette partie de la vallée mosane, d’Andenne à Hastière, dans le top 5 des destinations touristiques belges, parmi les Hautes Fagnes ou la Mer du Nord, entre autres. "Explore Meuse est désormais une marque de destination. Quand ce nom sera évoqué, on saura que c’est chez nous", explique Emilie Goffin, directrice de la Maison du tourisme. Reste désormais à faire connaître cette nouvelle appellation. "On la lancera le 27 septembre via nos brochures, nos magazines, etc. afin d’être prêts pour la prochaine saison touristique qui débutera en avril 2022."