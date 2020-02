L'explosion a eu lieu alors que l'homme du couple cuisait des frites avec une cuisinière à gaz.

Une explosion de gaz a eu lieu ce dimanche en début d'après-midi dans une habitation de la rue des Champs Stoné à Fosses-la-Ville. L'un des occupants des lieux, un nonagénaire, a été blessé au visage mais ses jours ne sont pas en danger. Son épouse, présente à l'étage au moment des faits, est quant à elle en état de choc. « Le couple possédait une cuisinière à gaz dans la cave de l'habitation (avec deux bonbonnes à l'extérieur) et cuisait des frites via cette cuisinière. Le monsieur est remonté quelques minutes. Quand il est redescendu et qu'il a allumé la lumière, l'explosion a eu lieu. Il y a visiblement eu une accumulation de gaz dans la cave. Il a été blasté. Il a les cheveux et sourcils brûlés. Il a été emmené à l'hôpital où il restera au moins 24 heures en observation. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. », explique le bourgmestre de Fosses-la-Ville Gaëtan de Bildering qui s'est rendu sur place.

© Remacle



La déflagration a également provoqué des dégâts au niveau de l'habitation et à la voiture qui se trouvait dans le garage. Les vitres ont volé en éclats sous le choc de l'explosion. « Et tout a brûlé à l'intérieur. La façade extérieure est par ailleurs légèrement fendue. Pour un couple de nonagénaires, c'est dramatique mais cela aurait pu encore être plus grave. » Une solution a déjà été trouvées pour les victimes. La commune ne devra pas prendre en charge leur relogement. Elles seront accueillies par des membres de leur famille.