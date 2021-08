Le centre culturel Gabrielle Bernard, situé au 4c de la rue de la Fabrique à Moustier sur Sambre, accueille ce week-end une exposition de photographies de ciels nocturnes de Jean-Pierre Frippiat, intitulée "Et si on rallumait les étoiles". Le vernissage aura lieu ce vendredi de 18h30 à 21h et l'exposition sera accessible samedi et dimanche de 14 à 19h.

Le photographe indique : "Lors d’une récente exposition où je présentais quelques photos de nuit prises le long de l’Eau Noire, un visiteur m’a demandé :“tous ces petits points blancs, c’est vous qui les avez rajoutés?” J’ai d’abord cru à une plaisanterie. Mais non! cette personne habitant le Brabant Wallon ne s’imaginait tout simplement plus ce qu’était un ciel étoilé. Cette réflexion a été un élément déclencheur de l’envie de me lancer dans ce projet « Et si on rallumait les étoiles » Certaines photos ont été faites lors de mes voyages dans les régions d’Europe pas trop éloignées : Norvège, Ecosse, Bretagne, montagnes de France, d’Italie ou d'Espagne. Mais puisque je vis en Belgique, outre la gageure que cela représente d’y faire des photos nocturnes, c’était aussi l’occasion de plaider pour un contrôle de la pollution lumineuse : montrer les problèmes qu’elle génère, expliquer en quoi elle nous fait perdre ce rapport au ciel étoilé. La vue de notre univers est pourtant un des plus beaux spectacles que nous offre la Nature et il a guidé nos ancêtres dans leur compréhension du monde! Alors pourquoi ne pas envisager d’éteindre (ou en tout cas de contrôler mieux) l’éclairage public entre 23h00 et 5h00 du matin? Il faut évidemment vaincre les inquiétudes légitimes des « animaux diurnes » que nous sommes et pour cela une éducation à la nuit pourrait améliorer la perception que nous avons de l’obscurité."