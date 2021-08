Lors de la crise sanitaire, une question émerge : face au désastre, que peut la littérature ?

Rien ou peut-être beaucoup : tenter de reconstituer nos histoires fragiles, faire une place aux absents, reconnaître ceux qui restent, ceux qui ont soigné, veillé, ceux qui ont fait en sorte que la cité puisse fonctionner.

"Dépassant le cadre du festival, nous avons lancé une résidence littéraire avec l’écrivain Robert McLiam Wilson pour écrire cette histoire commune", explique Pascale Palmers, l’attachée de presse du Théâtre. "Depuis un an, l’auteur a recueilli les récits de soignants, de familles endeuillées, des forces de l’ordre, du personnel des pompes funèbres, des caissières, des éboueurs, des habitants des maisons de repos… Ces entretiens font acte d’histoire et de mémoire ; ce sont aussi des archives qui transmettent la douleur des vivants et la complexité de la vie qui s’en va."

En parallèle à cette résidence d’écriture, deux projets se sont agrégés. Un groupe d’étudiants de l’IHECS a sillonné Namur entre septembre et décembre 2020 pour récolter des sons et des images interrogeant la question de l’abandon, de la charge mentale des femmes, de l’accélération et la décélération du temps, de la place des animaux de compagnie, de la détresse étudiante. Trois artistes ont collaboré avec des enfants, des adolescents et des habitants de deux maisons de repos pour interroger nos quotidiens à travers un questionnaire à la Prévert.

Le texte de l’auteur et les travaux des enfants, des adolescents, des étudiants et des habitants des maisons de repos de l’Harscamp et du Grand Pré à Wépion sont présentés pendant trois semaines à la galerie du Beffroi.

Grégory Piérard