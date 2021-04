Mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur, le conseil d’un ancien ouvrier de la Fonderie et Mécanique de la Sambre SA a réclamé 208.000 euros dans le cadre d’un dossier d’intérêts civils.

La victime souffre en effet de lésions corporelles et d’une alvéolite allergique extrinsèque liées à l’exposition à des produits toxiques comme le phénol, le kérosène, la silice ou le méthane, contractées dans le cadre de son activité professionnelle entre 2000 et 2016. La maladie porte atteinte à ses capacités pulmonaires et l’ouvrier souffre d’une incapacité permanente de 35 % et d’une incapacité de travail de 88 %. Il figure aujourd’hui sur une liste de personnes candidates à la transplantation.