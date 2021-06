Théâtre de Namur: expression citoyenne et diversité Namur Grégory Piérard

La nouvelle directrice Virginie Demilier prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet et marquera directement l’institution de son empreinte. Le Festival Doux mois d’août sera sa première invitation. "Un rendez-vous impromptu, en plein air, pour prolonger l’été, rattraper les rendez-vous manqués et retrouver les artistes après une saison blanche", signale-t-elle. "Il se déroulera du 21 août au 5 septembre, au Théâtre mais aussi aux Abattoirs de Bomel et dans la cour de l’école Notre-Dame.