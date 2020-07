Le BEP doit lancer un marché de travaux pour la rénovation du bâtiment de Faulx-les-Tombes et un autre pour la construction des nouveaux locaux à Mozet.

Il y a presque deux ans que la commune de Gesves a mandaté le BEP pour des missions de rénovation et d’extension à l’école de l’Envol à Faulx-les-Tombes. Actuellement, les infrastructures de l’école de l’Envol arrivent à saturation (400 élèves au lieu de 250 prévus) et doivent jouer avec des infrastructures modulables (modules externes, yourtes...). Pedant ce temps, les nouvelles demandes d’inscriptions sont en constante augmentation.

Au vu de l’implantation existante de l’école et du manque de terrain disponible sur le site, la recherche d’un nouvel emplacement pour l’extension des infrastructures et pour développer un projet pédagogique de qualité a dû être envisagée. La première étape de la mission confiée au BEP en 2019 a été l’analyse des différents sites possibles pour accueillir cette extension. L’étude consistait à trouver le site le plus adéquat pour la création de nouvelles classes, afin de désengorger les locaux de l’école existante et de rétablir une dimension humaine aux classes surchargées.

La volonté de la commune est de transformer les bâtiments existants, afin de réduire le nombre d’élèves dans chaque classe, tout en imaginant une extension de l’école où accueillir d’autres élèves. Le BEP a donc réalisé une étude cartographique, démographique et urbanistique afin d’identifier les potentialités des différents sites envisagés, en considérant l’impact économique, la mobilité, les accès, les nuisances éventuelles sur le voisinage...

© Warègne



Ont été envisagés le terrain de football de Faux-les-tombes, le centre récréatif de Mozet, le centre récréatif de Haut-bois et un terrain adjacent à l’école de l’Envol. Le site de Mozet, répondant au plus grand nombre de critères, a été retenu pour la nouvelle implantation. En parallèle, le BEP a été chargé de préparer un dossier de demande de subsides (fonds des bâtiments scolaires) en respectant les normes physiques et financières imposées dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (PPT).

La deuxième étape de la mission confiée au BEP est la rédaction des clauses administratives et techniques du cahier spécial des charges de travaux. Cette deuxième partie comporte deux volets. Un: lancer un marché de travaux pour la rénovation du bâtiment existant en vue de sa mise aux normes et de sa réaffectation en locaux techniques communs aux services de l’école (salle de gym, salle polyvalente,…). Deux: lancer un marché de travaux en conception et réalisation pour l’extension de l’école de l’Envol. Le projet vise à la construction d’un bâtiment indépendant en partie arrière de la parcelle (site de Mozet).

Si la date de début des travaux de l'implantatin existante n'est pas encore connue, le début des travaux de l’extension est estimé à septembre 2022, sous réserve des subsides octroyés par le PPT.