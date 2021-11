Le 10 octobre passé, s’est clôturée l’enquête publique permettant aux riverains d’émettre un avis ou une question sur le projet de construction d’une aile supplémentaire pour le compte de l’école hôtelière de Namur.

Par rapport à ce dossier, Ramur indique : "Contrairement à ce qui avait été affirmé par un mandataire politique présent lors de la RIP (réunion d’information préalable ) , ce projet se situe bien en partie sur une Zone Natura 2000. Cette information ne figure pas dans la présentation du demandeur (bien que confirmée par la ville de Namur) et est visible également par la superposition des plans dont copie en pièce jointe. Ce projet ne pourra donc se faire que moyennant l’obtention d’une autorisation particulière voire d’une dérogation."

L’ASBL Ramur s’insurge contre "ces recours systématiques aux dérogations qui détricote allégrement tous les plans d’aménagement censés garantir un cadre de protection aux zones d’activités spécifiques et protéger le cadre environnemental dans notre commune."

Et de poursuivre : "Certes, le CoDT le permet à certaines conditions mais les arguments présentés par les promoteurs sont souvent d’une extrême légèreté et trop facilement intégrés par les pouvoirs de décision qui accordent ces permis sans aucune considération pour l’intérêt général et l’environnement. Cette manière de faire est d’autant plus interpellante qu’elle ne s’exerce jamais que dans un sens, c'est-à-dire par l’octroi d’une dérogation permettant un aménagement ou une utilisation rentable de la zone par un promoteur mais jamais dans le cadre d’une restitution d’une zone affectée à de l’immobilier aux profits d’une affectation plus en phase avec l’urgente protection de l’environnement.."

Ramur rappelle que le plan de secteur et les différentes modalités de classement "sont établies pour garantir une cohésion dans l’aménagement du territoire et une protection de l’environnement naturel de nos cadres de vie et qu’il est dangereux et contre productif pour l’intérêt général de les voir soumis à de telles manipulations pour favoriser des intérêts financiers privés."