En raison de la fermeture de la piscine de Jambes et consciente des désagréments auxquels les nageurs et nageuses doivent faire face, la Ville de Namur, via son Service des Sports, a décidé d’étendre les plages d’ouverture de la piscine de Saint-Servais.

La piscine Louis Namèche de Saint-Servais sera dès lors ouverte de 9h00 à 18h30 aux dates suivantes : dimanche 29 mai, dimanche 5 juin, lundi 6 juin (lundi de Pentecôte), dimanche 12 juin.