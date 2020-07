935 m² viennent s’ajouter aux 4200 m² de terrasses installées sur le domaine public namurois pour cet été 2020

A l’année, la Ville de Namur octroie 1140 m² de terrasses auxquels, chiffre qui triple entre février et novembre (3060 m²). Et aujourd’hui, presque un quart d’espace supplémentaire a été octroyé dans le cadre des mesures sanitaires à adopter pour cette saison.

L’Echevine Stéphanie Scailquin pointe quelques particularités. Ces extensions exceptionnelles permettent de tester de nouveaux lieux et de nouvelles formules.« Il aura fallu cet épisode du coronavirus pour que le célèbre Café du collège demande une terrasse. Quai de Sambre, des nouvelles terrasses s’installent en bord de Sambre et la rue de Brasseurs, piétonne entre la rue du Pont et la rue du Bailly les vendredis soirs et samedis jusque fin août, a été une grande demandeuse de ces extensions. Parfois des places de stationnement se transforment en terrasses comme à Jambes. La Place d’Armes s’est elle aussi habillée aux couleurs de l’été avec ses palmiers et l’installation de la brasserie voisine et du bar à salade voisin. Une nouvelle atmosphère s’en dégage. »

Ces nouvelles demandes sont propre au centre-ville et à Jambes. Sur 54 demandes, seules 2 concernent l’extérieur comme Saint –Servais et Vedrin. Quelques refus pour des raisons de sécurité sont à signaler. Ces extensions font partie des mesures d’accompagnement post-covid de l’HoReCa. Elles sont complétées d’une campagne d’affichage intitulé « A votre Santé » et d’une gratuité des terrasses pour les exploitants. Il est toujours possible de faire la demande pour ces terrasses supplémentaires via un formulaire en ligne rappelle Stéphanie Scailquin.

Autre rappel, depuis le 1er juillet, l’accueil dans l’HoReCa est passé de 10 à 15 personnes assises à table. L’autorisation d’extension des terrasses est aussi l’occasion de rappeler les droits et devoirs des uns et des autres pour le vivre-ensemble sur l’espace public. « L’attractivité urbaine de notre ville passe sans conteste par une mixité commerces et HoReCa, une polyvalence de notre tissu urbain et une diversité des offres des espaces de vie » conclut l’Echevine Scailquin.