Au lendemain des élections d'octobre 2018, le Plan Stratégique Transversal annonçait qu’il serait question, sous cette législature, d’étudier l'opportunité d'élargir le piétonnier. L’idée de revoir les modes de déplacements, de livraison, de vivre… avait aussi été évoquée par les jeunes lors du world café il y a quelques mois. Ceux-ci et celles-ci rêvaient d’un centre-ville différent.

"Piétonnier historique, zone de rencontre de l’Ange, zone 20, zone 30, ruelles, places, galeries piétonnes, samedis, fêtes de fin d’années... Notre centre-ville est en réalité déjà en questionnement et en adaptation", souligne l'échevine Stéphanie Scailquin qui gère notamment la mobilité.

L'heure d'étudier sérieusement l'extension du piétonnier est arrivée. "Le piétonnier doit être tout à la fois: habité, commerçant, gourmand, lieu de culture, de travail, de sport, d’étude et de divertissements. Il doit être apaisé, animé et sécurisé. En un mot, il doit être vivant", résume-t-elle.

Ainsi, la ville de Namur lance-t-elle une étude urbanistique qui fera en plusieurs temps. Un: la phase de diagnostic qui portera sur le piétonnier actuel et sur le centre-ville, d'un point de vue socio-économique et un volet urbanistique. Deux: il s'agira de déterminer la pertinence ou non de l’extension du piétonnier qui sera étudié sous différentes hypothèses (périmètres, permanents ou temporaires, modes de gestion…). Trois: une proposition finale sera formulée avec un dossier d’accompagnement précisant les conditions de succès et mesures d’accompagnement ainsi que des recommandations pour intégrer ce projet dans une dynamique de centre-ville: autres mesures relatives au logement, au bâti, à la mobilité, la gestion du centre-ville…

Durant toutes ces étapes, le consultation des Namurois et la co-construction avec eux viendront alimenter les réflexions. Un: via l’organisation de panels d’usagers du centre-ville d’une part et la consultation en ligne qui permettra l'expression d’un plus grand nombre. Deux: un comité technique accompagnera la co-construction. Trois: les résultats de ces consultations seront publiés et partagés au grand public.

Un budget maximal de 40.000 € TVAC est prévu pour cette consultation et co-construction tandis que 80.000 € TVAC sont dégagés pour l'étude urbanistique sur l'extension du piétonnier. Parallèlement, une étude de 70.000 € TVAC se penchera sur la dynamisation et le réaménagement de la rue Godefroid, dont beaucoup de riverains et d'usagers se plaignent (lire par ailleurs).