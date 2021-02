Depuis ce dimanche matin à 6h00, un groupe de citoyens namurois occupe une plateforme installée dans le hêtre du casino à Namur, indique Extinction Rebellion

"Ce géant de 120 ans devrait être abattu lundi pour permettre l'agrandissement du casino. Les militants ont l'intention d'y rester aussi longtemps que possible. Leur objectif : sensibiliser le public et les autorités communales à l'effarante perte de biodiversité sur le territoire de la commune . Aux risques climatiques (tempêtes, canicules,...) viennent s'ajouter la bétonisation galopante de tous les espaces accueillant encore un peu de vivant au profit de projets immobiliers dévastateurs. Cet arbre extraordinaire s'était vu attribuer un statut particulier censé le préserver : une simple dérogation l'aura condamné."

Marcel Guillaume, Porte parole du collectif Pour la sauvegarde du parc Léopold à Namur et Président de la locale namuroise des Amis de la Terre, indique : "Ils vont s’y relayer, le temps qu’il faudra, pour empêcher l’abattage de l’arbre condamné par un projet d’agrandissement du casino. C’est la première fois qu’une telle opération est menée à Namur. Malgré l’avis négatif de la CCATM , une multitude de réclamations à l’enquête publique, une pétition citoyenne et des appels de la population, cet arbre classé remarquable a été condamné à disparaître. Excédé par ce mépris pour le vivant, des militants ont décidé de faire le choix de la désobéissance civile pour se faire entendre. Ils vont se relayer sur cette plate forme le temps qu’il faudra. Ils ont, à leur disposition, vêtements chauds , nourriture, toilette sèche ….etc. D’autres activistes se relayent au pied de l’arbre pour l’intendance et les soutenir. Ils appellent au soutien de la population qui est sollicitée pour venir leur rendre visite sur place. Ils sont disponibles de 6h00 du matin à 22h00."