ExtraKKtion est un programme qui vise à identifier, accélérer, accompagner et financer des projets numériques et innovants émergents au sein de l’écosystème namurois. Il est porté par le BEP et ses partenaires, le TRAKK et Namur Invest. Ils souhaitent permettre à tout acteur du numérique de pouvoir être accompagné, challengé, soutenu et d’avoir accès aux connaissances utiles à la gestion d’une entreprise. Depuis son lancement en mai 2019 et jusqu’à avril 2020, 43 projets qui ont été rencontrés, chacun à des stades de maturité et de développement variés.

"Treize ont fait l’objet d’un accompagnement après que l’idée ait été testée auprès de leur marché cible et que le business model ait été validé,", précise Aline Gillard, conseillère d’entreprises numérique et de start-ups pour le BEP. "Certaines entreprises étaient déjà constituées mais quatre nouvelles ont été créées, comme Twinn Tax, une application qui aide les comptables à automatiser leurs tâches récur rentes. Concernant les autres projets, certains n’en étaient qu’au stade de concept et ont été orientés vers le TRAKK ou le programme NEC Digital. D’autres, plus avancés, ont été dirigés vers le programme Reaktor d’Engine ou mis en relation avec La Niche StartUp Studio."

Grâce à ExtraKKtion, ils ont pu obtenir 2.421.000 euros de financements via Namur Invest, Wallimage, la Région wallonne ou d’autres investisseurs publics ou privés. Selon le baromètre digital, Namur est la Province qui enregistre la plus forte hausse de création de start-ups (+ 4 %). "Dans le cadre de l’action SmartCity by BEP, à partir de fin mai, nous accompagnerons les communes namuroises intéressées à définir leurs projets innovants. Nous avons constaté que 56 % d’entre elles estiment qu’il est difficile de mettre en œuvre des projets SmartCity." "À partir de juin, ExtraKKtion s’installera au Trakk et proposera un jour de co-working aux 5-6 jeunes start-ups intéressées, histoire de favoriser les échanges entre la communauté.

Grégory Piérard