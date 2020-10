Lors de sa désignation à la Présidence de la Chambre des Représentants le 13 octobre dernier, Eliane Tillieux avait annoncé sa volonté de se consacrer pleinement à sa nouvelle fonction fédérale et passer le relais comme cheffe de groupe au niveau local à un conseiller ou une conseillère du groupe des élus PS namurois. Ce dernier annonce donc le remplaçant d'Eliane Tillieux : Fabian Martin

Eliane Tillieux commente : "Dans la capitale de Wallonie, assumer cette fonction au sein du premier groupe d’opposition est une responsabilité particulièrement importante et demande un investissement considérable. Deuxième parti à Namur, le PS constitue une force qui compte sur l’échiquier. Ma nouvelle fonction de Présidente de la Chambre des Représentants est un réel challenge qui implique une charge de travail à la hauteur des responsabilités et exige une nécessaire neutralité. C’est pourquoi, après 8 années à la tête du groupe des élus PS namurois, j’ai proposé de passer le relais. C’est Fabian Martin qui présidera à la destinée du groupe PS namurois dans une dynamique renouvelée, porteuse d’ambition pour l’avenir. Crédible grâce à son travail de longue date, loyal envers tous, à l’écoute des besoins et doté d’une attention permanente envers les plus fragiles, les qualités du nouveau chef de groupe s’articulent clairement autour de la solidarité et l’humanité ! Je suis confiante pour l’avenir, Fabian Martin apportera un nouveau souffle, fort de la connaissance du terrain, la pratique de l’exercice politique, le respect de l’autre et un incontestable bon sens ! » Eliane Tillieux reste toutefois Conseillère communale. Ses collègues pourront toujours compter sur l’expérience acquise au fil des années.

Homme de terrain et d’action, Fabian Martin devient ainsi le nouveau Chef de groupe du PS à la Ville de Namur, désigné à l’unanimité par ses pairs. "Son investissement dans le secteur associatif et ses connaissances acquises notamment dans les politiques sociales, du logement et de la jeunesse l’amènent régulièrement à croiser le fer lors des débats et formuler des propositions constructives au Conseil communal.", estime le PS

Fabian Martin réagit : « Je suis honoré de la confiance octroyée en me désignant à la tête du groupe PS namurois. Je compte m’y investir pleinement, avec engagement et passion. C’est pour moi une reconnaissance du travail minutieux effectué au sein du Conseil communal mais surtout sur le terrain, toujours à la recherche de solutions pour encourager une plus grande solidarité et réduire les inégalités. Mon ancrage dans le parti au sein de la Fédération PS namuroise est un atout pour entretenir des liens forts à l’interne mais aussi pour créer un véritable dialogue avec les autres partis. »

Aux cotés de Fabian Martin, le groupe PS a également désigné Cathy Collard en qualité de Cheffe de groupe adjointe. Conseillère communale et provinciale, elle se chargera notamment de favoriser les liens entre la politique communale et provinciale.

En novembre 2019, Edwine Bodart devenait la première femme Présidente de l’USC à Namur en se donnant comme mission de faire du PS Namurois, un parti fort et uni. Depuis longtemps, elle effectuait un travail de l’ombre auprès des élus pour animer des ateliers de réflexion, organiser des mises au vert ou du porte-à-porte, assurer la communication, lancer une plateforme participative ou encore diriger les campagnes. En concertation avec l’équipe de l’USC, Edwine Bodart a décidé, après plus d’un an de travail et de dialogue à cette fonction, de céder également le flambeau pour des raisons liées à sa situation personnelle et professionnelle Une élection interne sera organisée prochainement pour la Présidence de l’Union Socialiste Communale de Namur. Jusqu’à présent, seule la Conseillère communale namuroise Marine Chenoy a posé sa candidature.