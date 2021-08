La plus importante organisation en Fédération Wallonie‐Bruxelles de formation continue de professeurs de sciences (biologie, chimie, physique) et de géographie de l’enseignement secondaire se déroule à la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech de l’ULiège du 24 au 25 août.

À l’approche des rentrées scolaires, les professeurs de sciences et de géographie de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront à Gembloux pour participer au 59e Congrès des professeurs de sciences, la rencontre annuelle de formation continue qui se tient à Gembloux à l’invitation de la Faculté des Sciences.

Avec pour thème les « Solutions pour demain », le 59e congrès aborde la thématique du changement climatique et de son impact dans les disciplines enseignées : la chimie du zéro déchet, l’évolution de la foresterie face aux changements, la modélisation de la fonte des glaces, les huiles essentielles en agronomie, le perfectionnement des outils d’enseignement à distance, l’éducation aux "STEM" (science, technologie, ingénierie & mathématiques), l’introduction aux biomasses, l’aménagement du territoire et la gestion des sols... De petites visites dans les infrastructures scientifiques de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech seront également proposées pour illustrer différentes matières et outils innovants. Les professeurs peuvent découvrir les nouveautés en matière de manuels scolaires ainsi que les derniers produits de fabricants de matériel didactique.

Le congrès est organisé chaque année « par les professeurs, pour les professeurs » par trois associations d’enseignants (ABPPC, PROBIO et FEGEPRO) avec l’appui de Réjouisciences, le service de Diffusion des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège. Le congrès des sciences permet d’échanger des pratiques professionnelles et de faire évoluer les méthodes d’enseignement. C’est l’occasion de s’informer et se former au contact des professeurs et chercheurs universitaires. De nombreux exposés permettent d’y actualiser ses connaissances et d’être sensibilisé à des thématiques nouvelles.