Un père et son fils, gérants de deux sociétés couvinoises qui ont édité et imprimé le magazine Ram-Dam, bi-mensuel distribué dans la botte du Hainaut et dans la région couvinoise, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Namur fin novembre. Ils étaient notamment poursuivis d'abus de biens sociaux et de détournements d’actifs dans le cadre de faillites.

La période infractionnelle est comprise entre 2009 et 2016 mais le plus gros des préventions a été commis entre 2011 et 2013. "Ram-Dam représentait 85-90 % de l’activité. En 2012, une société dont l’objet social était l’hôtellerie et l’Horeca (Ndlr : Chaclaba) a été créée. Début 2013, cette société dont le père était le gérant a repris l’édition de ce magazine. En faisant ça, ils ont signé l’arrêt de mort de l’imprimerie qui se portait déjà mal", expliquait le parquet de Namur. Il s’agirait là d’un détournement d’actif. Ce que contestaitla défense. "Ce magazine n’appartenait pas à l’imprimerie."

Les charges sociales de l’infographiste étaient par ailleurs payées par l’imprimerie. "Mais les bénéfices rentraient dans l’autre société Chaclaba", ajoute le parquet de Namur. On reproche également au père de famille des dépenses privées avec l’argent de leurs sociétés. "On voit des dépenses chez Hema, Maxi Toys, Blokker, pour des travaux immobiliers ou encore un retrait de 3.000€ sur leur lieu de vacances", poursuit le parquet de Namur qui pointait aussi 8.000 euros pour des travaux privés. Le total évoqué était de 28.000€. La défense expliquait que des dépenses avec les comptes privés avaient été effectuées au profit des sociétés. Cela allait dans les deux sens.

Le tribunal correctionnel de Namur a rendu son jugement ce vendredi. Le dépassement du délai raisonnable a été constaté. Plusieurs des préventions ont été déclarées non-établies. Un des prévenus s'en sort avec une simple déclaration de culpabilité, le second avec la suspension du prononcé de la condamnation.