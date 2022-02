Les travailleurs et leurs représentants ne se résignent pas à cette annonce et mettront tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives au licenciement des travailleurs. "Nous entamerons dès lors toutes les interpellations auprès des autorités politiques avec pour objectif de démontrer la possibilité de maintenir les emplois des travailleurs concernés et l’outil dans un secteur d’avenir."

Le 28 janvier 2022, la direction de l’entreprise Meuse & Sambre, un chantier naval, a annoncé son aveu de faillite auprès du Tribunal du Commerce de Namur. La FGTB Hainaut-Namur indique : "