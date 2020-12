La commune de Jemeppe-sur-Sambre lance un appel à tous ses habitants. Elle leur demande à tous de la rendre plus belle encore pendant la période de fêtes, d'en faire la plus décorée et la plus illuminée de toutes les communes de Belgique! C'est un défi lancé à tous, un appel à la créativité: décorez vos façades, vos jardins, vos allées avec des guirlandes lumineuses, des boules de Noël, des branches de sapin ou de houx, des dessins aux fenêtres,... Inventez!

Des représentants de l'Administration passeront dans les quartiers afin d'immortaliser vos œuvres et un montage vidéo sera réalisé pour l'occasion.

Vous pouvez aussi poster vos photos et vos vidéos dans en commentaire sous le post Facebook de la Commune.

Jemeppe-sur-Sambre compte sur vous!