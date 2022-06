Déjà présent en Wallonie avec 6 magasins, Färm, l'enseigne coopérative proposant des produits locaux et 100% bio,a ouvert ses portes le 3 au 490 Chaussée. de Waterloo, 5002 Namur. Il s’agit du 18ème point de vente de la chaîne.

Ce nouveau magasin flambant neuf présente une surface de 400 mètres carrés et propose plus de 3.000 produits alimentaires et non alimentaires en vrac. Parmi les producteurs locaux avec lequel le magasin collabore , on retrouve Ma forêt (producteur de sève de bouleau et diverses tisanes), La biscuiterie namuroise (producteurs de biscuits) ou encore Terra & tavola (propose une sélection de produits issus de l’agriculture biologique italienne).

Fondée en 2013, la coopérative Färm a pour objectif de sensibiliser à la consommation responsable et durable, au manger local, de saison et en vrac. Mais aussi de garantir des relations justes et transparentes avec les producteurs, transformateurs, collaborateurs et clients. Presque 200 personnes travaillent au quotidien au sein de la coopérative Färm, dans les 18 magasins Färm et les 2 magasins Brüt by Färm.

