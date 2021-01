La RN92, entre le rond-point d’Annevoie et le pont d’Yvoir, a été impactée par de nombreuses chutes d’arbres ces derniers temps et cela inquiète le citoyen Olivier Pirson. Il a lancé une pétition en ligne qui a déjà reçu la signature d’une soixantaine de personnes en moins de 24 heures. Objectif, conscientiser les élus et le SPW de la dangerosité de la situation.

"Rien que la semaine dernière, des arbres sont tombés trois jours de suite",