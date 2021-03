Le parquet de Namur a requis mercredi une peine de 2 ans de prison, une amende de 1000 euros, une interdiction professionnelle et des confiscations à l’encontre d’un entrepreneur de Jemeppe-sur-Sambre accusé de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux pour un montant avoisinant 740.000 euros. Une peine de 15 mois, une amende de 1000 euros et une interdiction professionnelle sont également requises contre l’épouse de l’entrepreneur.