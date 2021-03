Sambreville: Monique Félix et Philippe Kerbusch sommés de rendre leur mandat à DéFI Namur Patrick Lefèbvre © LEF

L'orage grondait depuis longtemps entre la section Sambrevilloise de Défi et les instances namuroises, wallonnes et fédérales du parti. Après l'envoi d'une lettre de démission collective des membres du comité et des élus DéFI locaux, une procédure de conciliation a été initiée mais n'a donné aucun résultat. Dernièrement, la volonté des deux conseillers communaux Monique Félix et Philippe Kerbush de retirer à Séverine Finet, la seule mandataire à avoir refusé de signer la lettre de démission, son mandat de conseillère de l'aide sociale a été ressentie par la direction du parti comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les deux élus ont été sommés ce mardi de remettre leur mandat à disposition du parti. Défi ne sera donc plus représenté au conseil communal de Sambreville