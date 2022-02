Le suspect du meurtre commis à Gesves mardi soir est en aveu d’avoir porté une cinquantaine de coups de couteau à sa compagne, a précisé le substitut Gaublomme du parquet de Namur jeudi après-midi à l’occasion d’une rencontre avec la presse.

L’homme affirme avoir agi sous l’emprise de la cocaïne. Il a été placé sous mandat d’arrêt du chef de meurtre. "Le suspect s’est également porté des coups de couteau aux jambes. Il était confus et a expliqué avoir perdu le contrôle. Il avait par le passé stoppé sa consommation de cocaïne et a voulu réessayer. Il explique que les relations au sein du couple étaient très bonnes, qu’il n’y avait pas d’animosité particulière, pas de problème. Il regrette amèrement, affirme en pleurs qu’il a tout perdu et dit que la consommation de cocaïne lui a fait perdre la raison."

Des analyses toxicologiques seront réalisées dans les prochaines heures sur l’auteur présumé et la victime afin de savoir s'ils avaient consommé de l’alcool, de la drogue ou des médicaments et en quelles quantités. Une reconstitution des faits aura lieu dans les prochains jours. La fille du couple, âgée de 3 ans, était présente dans l’habitation au moment des faits.

Le 3 novembre 2018, l’auteur présumé avait déjà tenté de tuer sa compagne avec un couteau à Gesves. Celle-ci avait été blessée. L’auteur avait obtenu pour cette tentative de meurtre une suspension probatoire en 2019 devant le tribunal correctionnel de Namur, peine qui avait été confirmée par la cour d’appel en mars 2021. Il avait déjà consommé de la cocaïne lors de cette scène. Aucune mesure d’éloignement ni de formation à la gestion de la violence n’avait alors été ordonnée. "La compagne ne voulait pas qu’il ait des problèmes car il s’agissait de faits isolés."