Suite à de nouvelles analyses effectuées à la piscine de Jambes, la Ville de Namur a pris connaissance d’un taux de légionellose à nouveau beaucoup trop élevé par rapport aux normes exigées.

La Ville indique : "Nous sommes donc dans l’obligation de fermer la piscine immédiatement et ce pour une durée indéterminée. La Ville est bien consciente des répercussions désagréables de cette nouvelle fermeture inattendue pour l’ensemble des usagers et usagères. Elle en est vraiment désolée. Cependant, elle ne peut en aucun cas prendre un risque avec la santé des nageurs et nageuses. Soyez certains et certaines que l'ensemble des services concernés font leur maximum pour permettre un retour rapide à la normale."

La piscine de Saint-Servais reste quant à elle ouverte aux horaires habituels.

Plus d’informations sur https://www.namur.be/fr/annuaire/piscine-de-saint-servais